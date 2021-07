Vakcína nie je sloboda!

Súčasná vládna garnitúra opakovane podrýva autoritu štátu tým, že chaoticky prijíma nariadenia, ktoré ľuďom nedávajú zmysel a ešte im aj poriadne sťažujú život.

Vrcholoví politici nemajú ani toľko slušnosti, aby im tieto ťažké opatrenia poriadne vysvetlili a objasnili. Potom sa iba čudujú, že ľudia viac a viac odmietajú dodržiavať potrebné základné opatrenia ako odstupy či rúška alebo majú strach z očkovania.

Príkladom toho je aj nedávna diskriminácia mladých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemali alebo nemajú ako stihnúť obe dávky vakcíny aj so 14 dňovým odstupom. Napriek ochote nechať sa zaočkovať budú naďalej obmedzovaní a nebudú si môcť užívať leto rovnako ako starší zaočkovaní ľudia, i keď situácia na Slovensku je po mesiacoch utrpenia naozaj veľmi dobrá.

Mal si tento rok očkovanie proti kliešťovej encefalitíde a preto môžeš ísť na 1. dávku až behom júla? Máš smolu! Mala si závažnejšie zdravotné problémy počas mája a júna, a preto si môžeš ísť pichnúť 1. dávku najskôr začiatkom augusta? Máš smolu! Žiješ v zahraničí v krajine, kde ešte nezačali očkovať tvoju vekovú kategóriu, ale chcel by si konečne navštíviť na víkend rodinu na Slovensku? Máš smolu! A mnohé ďalšie prípady, keď ľudia sú zodpovední a ochotní sa očkovať, ale naša vláda to proste ignoruje a hádže všetkých do jedného vreca bez toho, aby to poriadne vysvetlila.

Vrcholom cynizmu je navrhovaná lotéria. Predstavitelia štátu sa rozhodli nás podplácať našimi vlastnými peniazmi, ktoré dostanú z daní. Namiesto poriadnej osvety, ktorá by mala určite väčší efekt ako podplácanie vystrašených či neveriacich ľudí, idú rozhádzať peniaze, ktoré by sa dali radšej použiť na odmenu pre naozajstných bojovníkov v zdravotníctve. Veď mohli radšej už niekoľko mesiacov pravidelne rozposielať letáky do všetkých dedín, kde by informovali a vysvetľovali všetko potrebné. A možno by potom starší ľudia neveriaci západným vakcínam dostali pravdivé informácie a nielen tie kydy a výmysly, ktorými ich masírujú zdatní propagandisti typu Blaha.

Za tie peniaze, ktoré chce vláda minúť na lotériu, sme naozaj mohli mať kvalitnú a neskutočne masívnu reklamnú a informačnú kampaň. A nie iba Kamilu Magálovú na webe, ktorý ľudia poznajúci Magálovú ani nevedia sami nájsť. Trápny hashtag #vakcinajesloboda, ktorý v ľuďoch akurát vzbudzuje falošné ilúzie, ktoré sa vláda práve chystá poprieť, radšej ani nespomínať.

Nezabudnite! Dajte sa, prosím, očkovať hlavne kvôli vlastnému zdraviu a zdraviu vaších blízkych, naozaj to pomáha!