Toto je najkrajšia trasa na najvyšší vrch Malých Karpát Záruby (VIDEO) | Tip na výlet

Cestou z priehrady Buková na Záruby môžete preskúmať rozľahlú zrúcaninu hradu Ostrý kameň a užiť si dychberúce výhľady na skalnatý hrebeň. Okrem toho listnaté lesy Malých Karpát ponúkajú jedinečnú atmosféru počas celej túry.

Všetko si môžete pozrieť aj vo videu z môjho výletu:

video //www.youtube.com/embed/OWOQnE7ox6M

Vyraziť na Záruby sa dá aj zo Smoleníc, ale ja jednoznačne odporúčam trasu od vodnej nádrže Buková. Už samotná priehrada je veľmi pekné miesto na oddych a prechádzky v prírode.

Túra, ktorú som si zvolil, je na obrázku nižšie. Zaparkovať sa dá bez problémov pri priehrade Buková. Okruh, teda od auta naspäť k autu, má asi 10 km a zaberie vám minimálne 4 hodiny. Samozrejme, treba niečo prirátať aj na fotenie a kochanie sa výhľadmi. Celkové prevýšenie trasy je niečo cez 500 m. Pre podrobnejšie naplánovanie trasy odporúčam stránky www.hikemates.com alebo www.mapy.cz, kde si môžete jednoducho zobraziť výškový profil a ďalšie informácie.

Mapa a výškový profil okruhu z priehrady Buková cez Ostrý Kameň na Záruby a naspäť cez sedlo Zárub.

Postupne prejdete všetkými značkárskymi farbami. Začína sa žltou po asfaltke pri priehrade, ďalej poľnou cestičkou, až prídete na rázcestie so Štefánikovou magistrálou. Tam už definitívne vstúpite do lesa a miestami sa zapotíte pri poriadnom stúpaní. Červenou budete pokračovať k zrúcanine hradu Ostrý Kameň, kam sa dá dostať asi do 1 hodiny. Odporúčam pozrieť sa aj na túto kešku.

Ďalšiu hodinu zaberie pokračovanie na vrchol Zárub. Ide sa po zaujímavom skalnatom hrebeni, takže si užijete aj trochu lezenia po skalách. A potom nasledujú magické malokarpatské lesy, ktorých som sa nedokázal nabažiť. Nakoniec sa dostanete na samotné Záruby, ktoré majú výšku 768 m n. m.

Naspäť sa dá zbehnúť do sedla Zárub po zelenej a odtiaľ odbočiť na modrú, ktorá vás dovedie až po rázcestie Brezinky, kde sa napojíte opäť na žltú smerom k priehrade. Cesta vedie údolím s neskutočne nádherným bukovým lesom a tesne pred Brezinkami objavíte aj skalnú kaplnku Panny Márie.

Verím, že si takýto výlet užijete a budem sa tešiť na vaše komentáre.

Určite si pozrite video zo začiatku článku, aby ste vedeli, čo vás čaká a na čo sa môžete tešiť. Budem veľmi vďačný, ak si pozriete aj ďalšie videá, ktoré mám na svojom youtube kanáli a zanecháte mi odber - aspoň budete vedieť, keď pridám video z nejakého ďalšieho pekného miesta. :) Takisto si prečítajte aj ostatné tipy na výlety, ktoré mám tu na blogu.