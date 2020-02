Opustený bývalý vojenský areál na Jelenci blízko Veľkej Javoriny (neoficiálna rozhľadňa)

Kúsok od známej Holubyho chaty na Veľkej Javorine sa nachádza neoficiálna turistická rozhľadňa Jelenec. Adrenalín v bývalom vojenskom areáli zažijete aj niekoľko desiatok metrov nad zemou, ale aj niekoľko metrov pod zemou.

Pohľad na Jelenec s vežou na vrchole (od Holubyho chaty na Veľkej Javorine).

Jelenec aj Veľká Javorina sú súčasťou pohoria Biele Karpaty. Oba kopce ležia priamo na hranici medzi Slovenskom a Českom. Zdolať ich teda môžete z oboch krajín. Ak sa vám nechce zamakať na túre, zo slovenskej strany sa môžete vyviezť autom až k Holubyho chate, ktorá je len kúsok od vrcholov.

Na mojom blogu je interaktívna mapa s trasou, kde si môžete pohybom kurzoru po mape prechádzať výškový profil. Sem mi mapa s výškovým profilom, bohužiaľ, nejde vložiť, tak prikladám len obrázok:

Od chaty na Jelenec je to s minimálnym prevýšením len asi 40 minút (a podobne i naspäť). Trasa sa dá bezproblémovo zvládnuť v zime i s malými deťmi. Kým dorazíte do bývalého vojenského areálu československej armády, budete striedavo prechádzať zo Slovenska do Českej republiky a naopak, pričom uvidíte množstvo pohraničných kameňov. Priamo na Jelenec nevedie turisticky označený chodník, ale cesta naň je jednoznačná a široká, takže nezablúdite. Asi v polovici sa chodník rozdeľuje, ale bude vám jasné, že sa treba držať mierneho stúpania a nie prudko klesať na českú stranu.

Hraničný kameň medzi Slovenskom a Českom.

Veža vo vojenskom areáli v minulosti slúžila ako retranslačná stanica armády. Má asi 40 metrov - 5 poschodí po 8 metrov. Po rozdelení Československa veža aj ostatné budovy v areáli spustli. Pravdepodobne aj kvôli komplikovanému prístupu oboch krajín (uvažovalo sa aj o prerobení na oficiálnu rozhľadňu, ale zatiaľ sa nič nezrealizovalo). Vstup je preto na vlastné nebezpečie!

Neoficiálna turistická rozhľadňa na Jelenci.

Zvyšky vstupnej brány do vojenského areálu na Jelenci.

Nikde síce nie je zákaz vstupu, areál nie je viditeľne ohradený. Dávajte si pozor, kam stúpate! V okolí veže a budov sa nachádzajú viaceré hlboké šachty. Pri dostatočnej opatrnosti by sa vám nemalo nič stať ani hore, ani v podzemí. V čase mojej návštevy boli schody a miestnosti pod zemou dokonca čistejšie ako samotná rozpadnutá drevená chalupa, v ktorej bolo plno odpadkov. Nezabudnite si baterku. ;)

Rozhľadňa na Jelenci.

Opustené vojenské objekty na Jelenci.

Verím, že si rozhľadňu na Jelenci užijete. Ponúka úžasnú vyhliadku na všetky strany, už aj na treťom z piatich poschodí. Taktiež môžete pohľadať aj dve kešky (tu a tu), ktoré sú nablízku. Ak sa vám aj po návšteve Jelenca máli turistiky, odporúčam prejsť sa k vysielaču na Veľkej Javorine alebo i k neďalekému prameňu Veličky, ktorý sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Javorina. NPR Javorina predstavuje pôvodný les bez zásahov. Určite to stojí za to a prírodu si tu užijete.

Opustené vojenské objekty na Jelenci.

Čo ukrýva opustená drevená budova na Jelenci?

Vnútro opustenej drevenej budovy vo vojenskom areáli na Jelenci.

Na Jelenci som bol akurát na Silvestra 2019. Posledný deň sa na Veľkej Javorine koná spoločná akcia Čechov a Slovákov, ktorá sa nazýva Silvester na pomedzí. Každoročne sa stretne niekoľko tisíc ľudí priamo na spoločnej hranici, ktorá v Bielych Karpatoch prechádza priamo cez Veľkú Javorinu. Pre niekoho výhoda - užije si nejaký ten program a plný kopec ľudí; pre iného nevýhoda - problémy s parkovaním a plný kopec ľudí.

Na Veľkej Javorine práve prebiehal "Silvester na pomedzí 2019", na ktorý prišli tisíce ľudí.

Pozrite si vlogy z ďalších výletov na mojom YouTube kanáli:

V tomto videu uvidíte výstup na vrch Žibrica v pohorí Tribeč neďaleko Nitry.

Prípadne ma sledujte na Instagrame alebo mojom blogu, kde nájdete najnovšie články. Teším sa na vaše reakcie. :)

Mačka na ceste v obci Cetuna.